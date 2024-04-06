Стало известно о несработавшей части системы пожаротушения в «Крокусе»

«РИА Новости»: часть системы пожаротушения не сработала при пожаре в «Крокусе»

Часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка, в «Крокус Сити Холле» не сработала после возникновения пожара, следует из опросов потерпевших. Об этом стало известно РИА Новости от информированного источника.

При этом представитель экстренных служб рассказал агентству, что система в автоматическом режиме проинформировала дежурного диспетчера МЧС о пожаре, а также запустила оповещение внутри здания.

Собеседник агентства допустил, что могла не сработать осциллирующая система пожаротушения по периметру всего зала, которая включается автоматически после подачи с датчика сигнала инфракрасного излучения, который, возможно, не сработал.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.