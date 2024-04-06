Стало известно о первой с декабря вечеринке в бывшем клубе «Мутабор»

Shot: в бывшем клубе «Мутабор» провели первую с декабря 2023 года вечеринку

В бывшем клубе «Мутабор», где в декабре 2023 года прошла «голая вечеринка» блогерши Анастасии Ивлеевой, прошло первое мероприятие. Стало известно, что клуб изменил название на ARMA, пишет Shot в Telegram-канале.

По его данным, вечеринка была приурочена к 9-летию музыкального лейбла System, на нее пришли около 1000 человек. Всем посетителям заклеили камеры, охранники с закрытыми лицами тщательно обыскивали гостей на входе, отбирая у них воду, еду и косметику.

Оплатить билет на вход и пополнить депозитную карту можно было только наличными. Внутри клуб после скандальной вечеринки изменили: там перекрасили стены и обновили туалеты. В VIP-зоне не заметили никого из селебрити.

В январе Лефортовский суд Москвы приостановил работу заведения на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Впоследствии руководство клуба сообщило о переименовании заведения после скандала.

«Голая вечеринка» в столичном клубе «Мутабор» была организована блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой в декабре 2023 года. Кадры с откровенными нарядами участников мероприятия вызвали общественный резонанс.