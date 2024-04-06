Страховые компании Сбера произведут выплаты пострадавшим в Орске приоритетно

Страховые компании Сбера — СберСтрахование и СберСтрахование жизни — произведут выплаты пострадавшим из-за прорыва дамб в Орске в приоритетном порядке. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

Консультации о порядке страховых выплат и урегулировании страховых случаев можно получить круглосуточно по номеру 900, звонки по России бесплатны.

«Выплаты клиентам будут производиться на основании минимального количества документов. Заявить о страховом случае можно в СберБанк Онлайн в разделе "Страхование" или в мобильном приложении "СберСтрахование"», — уточнили в Сбере.

Также клиенты СберСтрахования жизни могут подать заявление на сайте в разделе «Заявить о страховом случае», онлайн-ассистент поможет сделать это за считаные минуты.

Прорыв дамбы в Орске произошел в пятницу, 5 апреля. Дамба защищала город от реки Урал. В зоне подтопления в результате оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей.

6 апреля сообщалось, что в Орске произошел прорыв дамбы в новом месте. Брешь, из-за которой вода поступает в город, обнаружена в районе улицы Борисоглебского.

