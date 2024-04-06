Таджикистан отверг заявления о вербовке Украиной наемников в Душанбе

МИД Таджикистана раскритиковал заявления о вербовке Киевом наемников в Душанбе

Министерство иностранных дел (МИД) Таджикистана отвергло заявления о вербовке посольством Украины в Душанбе наемников для участия в боевых действий против РФ. Об этом ТАСС сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.

В комментарии пресс-секретаря МИД Таджикистана Шохина Самади говорится, что в ведомстве обратили внимание на распространившееся в СМИ России и других стран заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. «Отмечаем, что данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований», — указал Самади.

Ранее в апреле Патрушев заявил, что посольство Украины в Таджикистане вербует наемников для участия в боевых действиях против России. По его словам, вербовка происходит в Интернациональный легион территориальной обороны Украины, созданный по инициативе президента Украины Владимира Зеленского в феврале 2022 года.