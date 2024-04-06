В Орск спецбортом прибыла вторая группа спасателей МЧС из Подмосковья

Спецборт министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ) со второй группой спасателей прибыл в Орск, который на данный момент находится в чрезвычайном положении из-за наводнений, передает ТАСС.

Ил-76 МЧС России совершил посадку в Орске. На его борту 50 спасателей отряда «Центроспас» МЧС из Подмосковья. С ними доставлены плавательные средства, техника высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы и спасательные жилеты. Предполагается, что они усилят группировку ведомства, которое работает в зоне наводнения в городе.

Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Дамба защищала город от реки Урал. В зоне подтопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей.

Ранее администрация Орска призвала срочно эвакуироваться жителей шестого микрорайона. Отмечается, что для эвакуируемых жителей подготовили четыре пункта временного размещения.