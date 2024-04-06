Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:53, 6 апреля 2024Россия

В Орск спецбортом прибыла вторая группа спасателей МЧС

В Орск спецбортом прибыла вторая группа спасателей МЧС из Подмосковья

Фото: МЧС России / ТАСС

Спецборт министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ) со второй группой спасателей прибыл в Орск, который на данный момент находится в чрезвычайном положении из-за наводнений, передает ТАСС.

Ил-76 МЧС России совершил посадку в Орске. На его борту 50 спасателей отряда «Центроспас» МЧС из Подмосковья. С ними доставлены плавательные средства, техника высокой проходимости, специальное оборудование, гидрокостюмы и спасательные жилеты. Предполагается, что они усилят группировку ведомства, которое работает в зоне наводнения в городе.

Прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля. Дамба защищала город от реки Урал. В зоне подтопления оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей.

Ранее администрация Орска призвала срочно эвакуироваться жителей шестого микрорайона. Отмечается, что для эвакуируемых жителей подготовили четыре пункта временного размещения.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину

      В США допустили переворот на Украине

      В российском городе взрыв газа и пожар разрушили два подъезда жилого дома

      В Орск спецбортом прибыла вторая группа спасателей МЧС

      Дубль Малкина помог «Питтсбургу» победить «Тампу» Кучерова

      На Украине допустили внесение в реестр военнообязанных женщин от 18 до 60 лет

      На Украине сообщили о взрывах в Одессе

      Стало известно о планах Франции заказать сотни авиабомб AASM

      Страховые компании Сбера произведут выплаты пострадавшим в Орске

      Провайдеры в России получили свободный доступ в многоквартирные дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше