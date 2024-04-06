Экономика
Во Франции предложили закрыть дефицит бюджета за счет накоплений граждан
Депутат Руссо предложила закрыть дефицит бюджета за счет накоплений французов
Во Франции предложили закрыть дефицит бюджета страны за счет личных накоплений граждан. С такой инициативой выступила депутат Законодательного собрания Сандрин Руссо в эфире местного телеканала, передает 360tv в Telegram.
При этом член французского Закса не стала уточнять, готова ли она вкладывать собственные деньги, чтобы помочь правительству решить проблему с госдолгом и дефицитом бюджета.
Ранее сообщалось, что дефицит госбюджета Франции, второй по величине экономики Европы, достиг 154 миллиардов евро, превысив отметку в пять процентов от ВВП, а также изначальный прогноз правительства страны. Уровень государственного долга республики, в свою очередь, превышает 3,1 триллиона евро (110,6 процента ВВП).