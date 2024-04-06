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06:45, 6 апреля 2024Экономика

Во Франции предложили закрыть дефицит бюджета за счет накоплений граждан

Депутат Руссо предложила закрыть дефицит бюджета за счет накоплений французов

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Во Франции предложили закрыть дефицит бюджета страны за счет личных накоплений граждан. С такой инициативой выступила депутат Законодательного собрания Сандрин Руссо в эфире местного телеканала, передает 360tv в Telegram.

При этом член французского Закса не стала уточнять, готова ли она вкладывать собственные деньги, чтобы помочь правительству решить проблему с госдолгом и дефицитом бюджета.

Ранее сообщалось, что дефицит госбюджета Франции, второй по величине экономики Европы, достиг 154 миллиардов евро, превысив отметку в пять процентов от ВВП, а также изначальный прогноз правительства страны. Уровень государственного долга республики, в свою очередь, превышает 3,1 триллиона евро (110,6 процента ВВП).

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      Александра Синицына
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