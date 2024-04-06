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17:15, 6 апреля 2024Мир

Захарова заявила о готовности России к диалогу о космосе без оружия

Захарова: Россия готова вести равноправный диалог о свободном от оружия космосе

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Мария Захарова заявила, что Россия готова вести диалог о космосе, свободном от оружия. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова сказала, что Россия готова к равноправному диалогу со всеми государствами на эту тему. Она назвала космос без оружия одним из условий мира и безопасности. «К сожалению, не все страны настроены на ответственный разговор по этому вопросу», — подчеркнула дипломат. Ее заявление стало ответом на американские заявления по этой проблеме.

В феврале ABC News со ссылкой на источники сообщил, что американские разведданные свидетельствуют о желании России разместить ядерное оружие в космосе. Отмечается, что речь идет о возможном применении оружия против спутников.

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Ранее в Пентагоне заявили, что США следят за якобы происходящим развитием противоспутникового средства России. Представители американского военного ведомства отметили, что координируются с союзниками и связываются с Москвой по этому вопросу.

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      Никита Савин
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