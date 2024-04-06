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16:46, 6 апреля 2024Россия

Жительница Орска сообщила о полном затоплении микрорайона Старый город

Жительница Орска Максимчик сообщила о полном затоплении микрорайона Старый город

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Жительница Орска Екатерина Максимчик сообщила о полном затоплении микрорайона Старый город. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

«Живу практически в центре Старого города, на Красногвардейской. Дома залиты практически под крышу. Мы стоим сейчас на суше, а муж с другом пошли хоть что-то вытащить из дома. Но не знаю, получится ли. Утром мы быстро собрались и уехали, потому что очень быстро прибывала вода, течение очень сильное», — высказалась жительница Орска.

По ее словам, весь микрорайон Старый город затопило. «Один пятак возле Преображенской церкви остался. Там люди, машины, но негде стать. Катастрофа, что можно сказать», — сказала Максимчик.

Женщина отметила, что детей она отправила к родственникам в Новый город, а сама осталась у знакомых, которые живут возле Преображенской церкви, которая расположена на самой высокой точке микрорайона. Она рассказала, что эвакуация жителей города продолжается, сотрудники спасательных служб на лодках проверяют каждое жилое здание.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал сложной ситуацию с подтоплением в старой части города Орска, где произошел прорыв дамбы. В Оренбургской области из-за паводка ввели режим ЧС.

Прорыв дамбы в Орске произошел в пятницу, 5 апреля. Она защищала город от реки Урал. В зоне подтопления в результате оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Граждан начали эвакуировать еще до происшествия, когда в двух местах обнаружили протечки.

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      Олег Давыдов
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