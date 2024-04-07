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07:34, 7 апреля 2024Мир

В Крыму назвали стратегическую задачу Зеленского

Стратегической задачей Зеленского назвали втягивание НАТО в конфликт с Россией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Global Look Press

Стратегической задачей президента Украины Владимира Зеленского и его окружения является втягивание напрямую НАТО в конфликт, заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, с самого начала США и НАТО говорили, что не будут принимать участия в военных действиях против РФ. Они считают, что «умирать должны сами украинцы».

«Президент Франции Эммануэль Макрон же своей инициативой вызвал скандал. У француза всегда была репутация политика, стремящегося быть невестой на каждой свадьбе и покойником на всех похоронах», — подчеркнул политик.

По его мнению, поведение президента Украины напоминает клоуна, который пытается получить выгоду от провала «французского партнера по сцене».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок не видит со стороны России военной угрозы против стран-членов альянса.

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      Марина Совина
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