Алена Водонаева снялась в прозрачном кроп-топе без бюстгальтера

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», телеведущая и блогерша Алена Водонаева снялась в откровенном наряде без бюстгальтера. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 41-летняя инфлюэнсерша предстала позирующей в море. Для съемки знаменитость выбрала белую облегающую юбку и прозрачный кроп-топ, сквозь который была видна ее грудь. Свой образ Водонаева дополнила серебристой сияющей цепью на талии.

Поклонники оценили фотосессию телезвезды в комментариях под постом. «Естественно красивая», «Поистине богиня», «Ты шикарная», «Фигура — огонь», «Бесподобная», — писали они.

В марте сообщалось, что Водонаева сменила имидж и удивила фанатов.