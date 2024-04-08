Вор в законе Апакела закончил свои дни в российской колонии

В пензенской колонии скончался вор в законе Апакела, сидевший в одиночке

Вор в законе Борис Петров, известный в криминальном мире как Апакела из сухумского клана, закончил свои дни в пензенской колонии. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, авторитета не стало на 79-м году ночью 8 апреля в ИК-5. В системе исполнения наказаний он был самым возрастным действующим вором в законе. Он сидел в холодной одиночной камере, что подорвало его слабое здоровье.

21 июня 2023 года Московский областной суд приговорил Апакелу к восьми годам лишения свободы за занятие высшего положения в преступной иерархии. Было установлено, что в 1965 году он получил статус вор в законе и с тех пор обладал непререкаемым авторитетом в криминальной среде, участвовал в воровских сходках и переделе сфер преступного влияния.

В 2020 году Петров дестабилизировал обстановку в тверской колонии.