Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:24, 8 апреля 2024Силовые структуры

Вор в законе Апакела закончил свои дни в российской колонии

В пензенской колонии скончался вор в законе Апакела, сидевший в одиночке
Борис Петров (в центре)

Борис Петров (в центре). Фото: «Прайм Крайм»

Вор в законе Борис Петров, известный в криминальном мире как Апакела из сухумского клана, закончил свои дни в пензенской колонии. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, авторитета не стало на 79-м году ночью 8 апреля в ИК-5. В системе исполнения наказаний он был самым возрастным действующим вором в законе. Он сидел в холодной одиночной камере, что подорвало его слабое здоровье.

21 июня 2023 года Московский областной суд приговорил Апакелу к восьми годам лишения свободы за занятие высшего положения в преступной иерархии. Было установлено, что в 1965 году он получил статус вор в законе и с тех пор обладал непререкаемым авторитетом в криминальной среде, участвовал в воровских сходках и переделе сфер преступного влияния.

В 2020 году Петров дестабилизировал обстановку в тверской колонии.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи нашли связь террористов из «Крокуса» со спецслужбами Украины. Что известно о расследовании?

      В России поступил в продажу уникальный товар

      Правительство России обсудило проект об ужесточении наказания за порчу паспорта

      Перечислены железные поводы для операции на щитовидке

      Россиянин выиграл два миллиона рублей в лотерею и пропал

      Украинским спортсменам запретят пожимать руки россиянам на Олимпийских играх

      Стилист Рогов назвал популярный в 50-х годах предмет гардероба трендом весны

      В российском городе перед сносом дома обнаружили неожиданные находки

      В МИД прокомментировали атаки Украины на ЗАЭС

      Вор в законе Апакела закончил свои дни в российской колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше