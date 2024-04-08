Россияне пропустят полное затмение Солнца

Жители Земли 8 апреля увидят затмение Солнца, оно продлится более пяти часов

В понедельник, 8 апреля, жители Земли смогут увидеть единственное в этом году полное солнечное затмение. Однако россияне его пропустят, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Явление продлится пять часов. Максимальная по длительности фаза будет видна на севере Мексики в 21:17 по московскому времени. Полная фаза также будет наблюдаться с территорий Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах. В это время, отметили в планетарии, можно будет увидеть корону Солнца, «которая вспыхнет как лучистый ореол», звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца.

Уточняется, что в этот день видимый диаметр Луны будет в 1,0566 раз больше диска Солнца. В связи с этим спутник Земли полностью закроет диск звезды.

В России солнечное затмение не увидят.

Ранее в США заключенные тюрьмы в округе Салливан, штат Нью-Йорк, отсудили у администрации право посмотреть на солнечное затмение.