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08:24, 8 апреля 2024Бывший СССР

Эксперт назвал условие возобновления работы ЗАЭС

Эксперт Марцинкевич: ЗАЭС возобновит генерацию только при отсутствии диверсий

Фото: Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty / Global Look Press

Запорожская АЭС (ЗАЭС) возобновит работу, только когда диверсии Украины станут невозможными из-за отодвинувшейся линии фронта. Об этом РИА Новости заявил главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика-Инфо» Борис Марцинкевич.

Марцинкевич прокомментировал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ЗАЭС. Он подчеркнул, что станция может проработать в режиме остановки блоков столько, сколько необходимо.

«Один вариант — линия боевого соприкосновения должна находиться на расстоянии, которое делает невозможным все диверсии и прочее, что устраивает киевский режим», — заявил эксперт. Он назвал остановку генерации энергии верным решением, поскольку из-за атак ВСУ по линиям электропередач реакторам станции пришлось бы резко менять режим работы.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прокомментировал удар ВСУ по энергоблоку Запорожской АЭС. Он заявил, что стороны конфликта на Украине должны воздержаться от действий, которые несут угрозу безопасности станции.

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