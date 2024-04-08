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11:08, 8 апреля 2024Экономика

Поставки российского сжиженного газа начали сокращаться

Kpler: экспорт российского СПГ в марте снизился на один процент

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В первом квартале года экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) вырос на 4,3 процента, до 8,7 миллиона тонн, но в марте поставки начали сокращаться. За месяц они снизились на 1 процент, до 2,86 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные Kpler пишет «Коммерсантъ».

Из этого объема экспорт в Азию упал на 7 процентов, до 3,16 миллиона тонн, а в страны Евросоюза вырос на 4 процента, до 4,99 миллиона. Еще 0,55 миллиона тонн остались не номинированы. Отдельно в марте в Азию поставки могли упасть на 30 процентов, до 0,86 миллиона тонн, а в Европу — вырасти на 3 процента, до 1,55 миллиона.

Основными покупателями по-прежнему остаются Франция, Испания, Бельгия, Япония и Китай. Большая часть поставок приходится на проект «Ямал СПГ» — 5,4 миллиона тонн. Предприятие показывает стабильный рост производства и экспорта: в первом квартале на 6,6 процента, в марте на 5,8 процента.

Издание указывает, что российские поставщики не приняли участие в росте спроса импорта в Азии. Мировые поставки СПГ в регион возросли на 12 процентов, причем Китай закупил на 21,5 процента больше, чем годом ранее, а Индия — на 24 процента. Эксперты отмечают, что основной причиной торможения экспорта из России становится нехватка свободных партий.

Ранее стало известно, что сжижение газа на проекте «Арктик СПГ-2» остановлено. Причиной стали санкции США, введенные в ноябре прошлого года. Они не позволили «Новатэку» получить заказанные в Южной Корее газовозы ледового класса, а других судов для проекта нет.

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      Платон Щукин
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