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10:36, 8 апреля 2024Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша рассказала о работе в стриптиз-клубе

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Кадр: «Джарахов» / YouTube

Популярная российская блогерша Маш Милаш (настоящее имя — Мария Камова) рассказала о работе в стриптиз-клубе. Детали она раскрыла в подкасте Эльдара Джарахова, доступном на YouTube.

Блогерша заявила, что в возрасте 16 лет она устроилась на работу в стриптиз-клуб на должность хореографа стриптизеров. По ее словам, тогда за эту работу ей платили 150 тысяч рублей в месяц. «В подчинении у меня 60 человек, и работаю я так восемь месяцев», — вспомнила она времена работы в клубе.

Камова отметила, что обманула работодателей о том, что ей было больше 18 лет. При этом, как указала блогерша, на работе она чувствовала себя безопасно, так как всех мужчин, которые проявляли знаки внимания в ее адрес, штрафовали на 100 долларов (9,2 тысячи рублей по текущему курсу). Она добавила, что у нее были дружеские отношения с коллективом.

Ранее популярный российский блогер и комик Илья Шабельников, известный как Satyr, также рассказал, что несколько лет работал в стриптиз-клубе. Шабельников пояснил, что в его обязанности входило общение с гостями и организация различных конкурсов.

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      Олег Давыдов
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