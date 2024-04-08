«Самая сексуальная юристка в мире» спустила джинсы перед камерой

Бразильская модель, юристка и бывший советник парламента Дениз Роша показала откровенное фото фанатам. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 5,3 миллиона подписчиков.

40-летняя знаменитость, которую в соцсетях прозвали «самой сексуальной юристкой в мире», предстала на размещенном снимке спиной к камере. Она примерила укороченную атласную блузку красного цвета и облегающие синие джинсы. При этом инфлюэнсерша приспустила брюки, продемонстрировав белые стринги и обнаженные ягодицы, а также объемную татуировку.

Фото: @deniserocha.oficial

Кроме того, бразильянка сделала контрастный макияж, подчеркнув глаза черными стрелками и накрасив губы розовым блеском. Волосы она решила оставить распущенными, выбрав гладкую укладку.

Ранее в апреле «самая сексуальная дальнобойщица в мире» Милена Гонсалес из Коста-Рики показала фигуру в откровенном наряде.