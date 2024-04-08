СКР опроверг задержание подозреваемого в нападении на силовиков в Подмосковье

СКР опроверг задержание подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье

Следственный комитет России (СКР) опроверг сообщение о задержании подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное следственное управлении СКР по Московской области.

По данным ведомства, появившаяся ранее в СМИ информация о задержании подозреваемого не соответствует действительности.

МВД также опровергло факт задержания мужчины по имени Филипп Ж. в Тверской области. Сейчас ведомство разыскивает черный мотоцикл Honda, на котором мотоциклист скрылся с места преступления.

МВД обратилось к водителям, которые находились на участке дороги от Черноголовки до деревни Ботово и в обратном направлении 7 апреля с 14:39 по 15:30 по московскому времени, с просьбой прислать записи с видеорегистраторов.

Нападение на полицейских произошло в воскресенье, 7 апреля в Щелково. Силовики находились при исполнении служебных обязанностей.