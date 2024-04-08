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18:56, 8 апреля 2024Мир

США оценили вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине

Постпред США Смит: нет признаков, что Россия применит на Украине ядерное оружие

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США не видят признаков, что Россия применит на Украине ядерное оружие. Вероятность такого сценария оценила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит, сообщает ТАСС.

По ее словам, в странах Североатлантического альянса были обеспокоены, когда очень много слышали о потенциальном использовании Россией тактических ядерных вооружений.

«США очень четко заявляли как публично, так и в частном порядке нашим ближайшим союзникам, что мы не видели никаких явных признаков того, что Россия действительно готовится применить ядерное оружие, ни тогда, ни сейчас», — сказала дипломат.

Ранее она отметила, что после проведения летнего саммита НАТО в Вашингтоне Украину ждет конкретный результат, касающийся предоставления помощи. Говоря о сотрудничестве альянса и Киева, Смит подчеркнула, что к этому относится вопрос «институционализации некоторой двусторонней поддержки».

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      Семен Александров
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