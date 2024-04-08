США оценили вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине

Постпред США Смит: нет признаков, что Россия применит на Украине ядерное оружие

США не видят признаков, что Россия применит на Украине ядерное оружие. Вероятность такого сценария оценила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит, сообщает ТАСС.

По ее словам, в странах Североатлантического альянса были обеспокоены, когда очень много слышали о потенциальном использовании Россией тактических ядерных вооружений.

«США очень четко заявляли как публично, так и в частном порядке нашим ближайшим союзникам, что мы не видели никаких явных признаков того, что Россия действительно готовится применить ядерное оружие, ни тогда, ни сейчас», — сказала дипломат.

Ранее она отметила, что после проведения летнего саммита НАТО в Вашингтоне Украину ждет конкретный результат, касающийся предоставления помощи. Говоря о сотрудничестве альянса и Киева, Смит подчеркнула, что к этому относится вопрос «институционализации некоторой двусторонней поддержки».