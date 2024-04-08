Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:50, 8 апреля 2024Мир

Суд ООН начал слушания по делу против Германии из-за поставок Израилю

AP: суд ООН начал слушания по делу Никарагуа против ФРГ из-за поставок Израилю
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Верховный суд ООН начал слушание по делу против Германии, которую Никарагуа обвиняет в содействии Израилю в геноциде в секторе Газа путем поставок оружия. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Как отмечает издание, Никарагуа призвала суд ООН прекратить немецкую военную помощь Израилю, утверждая, что поддержка Берлина способствовала актам геноцида и нарушениям международного гуманитарного права в войне между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

«Германия не выполняет собственные обязательства по предотвращению геноцида или обеспечению уважения международного гуманитарного права», — заявил посол страны в Нидерландах Карлос Хосе Аргуэльо Гомес.

Он также удивился, что Берлин не может провести различие между самообороной и геноцидом.

В свою очередь, Германия отклоняет иск, возбужденный Никарагуа. «Германия не нарушила ни Конвенцию о геноциде, ни международное гуманитарное право, и мы подробно изложим это в Международном суде», — заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер.

Ранее офицер по иностранным делам в Управлении по делам Ближнего Востока Госдепартамента США Аннель Шелин обвинила администрацию президента Джо Байдена в содействии геноциду в секторе Газа. Сразу после этого сотрудница уволилась.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Несколько электростанций Украины почти полностью уничтожены. Их невозможно восстановить без помощи Запада

      Власти российского региона опровергли работу систем ПВО

      Названы реки России с наибольшей угрозой наступления паводков

      Россиянкам назвали подходящую для свидания одежду

      Мизулина попросила проверить оскорбившего российский город блогера

      Летевший в Сочи пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

      ЦБ открыл горячую линию по кредитным каникулам для пострадавших от наводнения

      В МЧС спрогнозировали сроки улучшения ситуации с паводком в Оренбуржье

      Российский депутат обвинил Казахстан в экономическом саботаже

      Поджог мемориала пострадавшим в «Крокус Сити Холле» попал на видео МВД

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше