Суд ООН начал слушания по делу против Германии из-за поставок Израилю

AP: суд ООН начал слушания по делу Никарагуа против ФРГ из-за поставок Израилю

Верховный суд ООН начал слушание по делу против Германии, которую Никарагуа обвиняет в содействии Израилю в геноциде в секторе Газа путем поставок оружия. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Как отмечает издание, Никарагуа призвала суд ООН прекратить немецкую военную помощь Израилю, утверждая, что поддержка Берлина способствовала актам геноцида и нарушениям международного гуманитарного права в войне между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

«Германия не выполняет собственные обязательства по предотвращению геноцида или обеспечению уважения международного гуманитарного права», — заявил посол страны в Нидерландах Карлос Хосе Аргуэльо Гомес.

Он также удивился, что Берлин не может провести различие между самообороной и геноцидом.

В свою очередь, Германия отклоняет иск, возбужденный Никарагуа. «Германия не нарушила ни Конвенцию о геноциде, ни международное гуманитарное право, и мы подробно изложим это в Международном суде», — заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер.

Ранее офицер по иностранным делам в Управлении по делам Ближнего Востока Госдепартамента США Аннель Шелин обвинила администрацию президента Джо Байдена в содействии геноциду в секторе Газа. Сразу после этого сотрудница уволилась.