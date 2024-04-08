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11:49, 8 апреля 2024Экономика

В России снизилась доля выдач проблемных кредитов

Набиуллина: доля кредитов с высоким показателем долговой нагрузки упала до 17 %

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Доля выдачи кредитов с крайне высоким показателем долговой нагрузки за последнее время снизилась более чем в два раза — с 36 до 17 процентов. О сокращении числа выдач потенциально проблемных займов в России заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Речь идет о выдачах кредитов гражданам, которые платят больше 80 процентов своих доходов на обслуживание займов, уточнила глава регулятора. Снижение доли подобных займов в стране началось в 2023 году.

Набиуллина добавила, что в 2024-м подобная тенденция сохранится. «Это замедление. В этом году она (доля выдач кредитов с высоким показателем долговой нагрузки получателей займов — прим. «Ленты.ру») продолжит замедляться», — заявила она в ходе выступления в Госдуме.

Ранее в ЦБ сообщили, что на начало этого года в стране числилось 50 миллионов граждан с кредитами. Общая задолженность россиян перед банками по итогам 2023-го увеличилась на 6,4 триллиона в сравнении с показателем 2022-го и достигла уровня в 34,8 триллиона рублей. При этом большая часть прироста пришлась на ипотеку — 4,5 триллиона.

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      Анатолий Акулов
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