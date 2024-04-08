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10:00, 8 апреля 2024Россия

ВСУ атаковали движущийся по дороге молоковоз под Белгородом

Гладков: ВСУ атаковали дроном-камикадзе молоковоз в Белгородской области

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали молоковоз, который двигался по дороге между селами Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его данным, украинская сторона использовала для удара под Белгородом дрон-камикадзе. Водитель в результате инцидента не пострадал, отметил белгородский глава.

У транспортного средства оказалась повреждена цистерна, пояснил Гладков. Других подробностей о происшествии белгородский губернатор не привел.

7 апреля стало известно, что четыре беспилотника ВСУ сбили на подлете к Белгородской области. Тогда в результате атаки в селе Шагаровка осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из восьми человек.

Одну из пострадавших прибывшим медикам спасти не удалось.

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      Анна Щербакова
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