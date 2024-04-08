Жительница Вязьмы рассказала о последствиях обрушения путепровода

«Лента.ру»: после обрушения моста железнодорожные пути в Вязьме заблокированы

После обрушения путепровода в Вязьме Смоленской области железнодорожные пути заблокированы, на данный момент ведутся работы по устранению завалов, сообщила местная жительница Ирина (имя изменено) в разговоре с «Лентой.ру».

«Людей не пускают. Единственный путь сейчас через Новоржавец на трассу М1. Данная дорога от микрорайона Московский проходит через дамбу Бознинского водохранилища. Мы живем рядом с ним. Боимся обрушения дамбы, как это произошло в Орске. Сейчас основное транспортное сообщение лежит через эту дорогу, люди добираются по часу на этом отрезке», — поделилась Ирина.

Ранее стало известно, что в Вязьме рухнул путепровод в тот момент, когда по нему ехали машины. Пролеты обрушились прямо на железную дорогу. Известно о пяти пострадавших, кроме того, одна женщина не выжила — все они находились в автомобилях на мосту.

Как оказалось, построенный в 1980 году Панинский путепровод местные жители просили отремонтировать много лет. Шесть лет назад местные власти попытались приступить к ремонту, но этого так и не случилось.