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20:43, 9 апреля 2024Ценности

53-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет в откровенном наряде и восхитила фанатов

Фото: Robino Salvatore / Contributor / Getty images

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на 40-летие бренда Dolce & Gabbana в Милане в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

53-летняя манекенщица вышла в свет в классическом черном костюме в полоску с массивным декоративным цветком на груди. Упомянутый наряд состоял из широких брюк со стрелками и боковыми вставками с гороховым принтом, а также пиджака. Помимо этого, Кэмпбелл надела топ на тонких бретелях с глубоким декольте, отказавшись от бюстгальтера.

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Поклонники оценили образ знаменитости в комментариях под материалом. «Она выбрала потрясающий наряд для мероприятия», «На ней сидит все отлично!», «Выглядит великолепно», «Она действительно выглядит очень эффектно и красиво», — написали они.

Ранее в апреле появились подробности о романе Кэмпбелл с мультимиллионером. По данным издания, 53-летняя манекенщица сейчас одинока, а слухи о ее отношениях с 37-летним кинопродюсером Мохаммедом Аль-Турки из Саудовской Аравии оказались ложными.

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      Екатерина Ештокина
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