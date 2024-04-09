Apple попросила отменить запрет на продажу часов в США

Reuters: Apple попросила отменить запрет на продажу Apple Watch

Компания Apple попросила Апелляционный суд США отменить запрет на поставку и продажу умных часов бренда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление корпорации.

Юристы Apple заявили, что решение властей США о запрете продаж Apple Watch в стране было основано на «серии существенно ошибочных патентных решений». Компании запретили поставлять в страну Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2 в связи с нарушением патента.

В корпорации заявили, что Masimo, которой принадлежит патент, еще придется доказать свою позицию в суде. Также специалисты компании отметили, что Masimo указывает на то, что Apple якобы украла идею устройства, которое определяет уровень насыщения крови кислородом. В корпорации уверены, что подобный гаджет не существует и истец якобы не сможет его создать.

Журналисты Reuters обратились за комментарием в Apple и Masimo, но не получили оперативного ответа.

Американские продажи новых умных часов Apple Watch запретили в декабре. Причиной запрета оказался патент, касающийся технологии обнаружения уровня насыщения крови кислородом, который Apple могла нарушить.