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15:29, 9 апреля 2024Путешествия

Авиакомпании отменили рейсы в одну страну Африки из-за ситуации с безопасностью

Иностранные перевозчики отменили рейсы в Сомали из-за ситуации с безопасностью

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Иностранные авиакомпании отменили рейсы в Сомали из-за ситуации с безопасностью в африканской стране. Об этом пишет портал Horseed Media.

Так, полеты в международный аэропорт Могадишо приостановили по меньшей мере три перевозчика, а именно Turkish Airlines, Qatar Airways и Fly Dubai.

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По данным издания, вылеты самолетов из этой авиагавани также не осуществляются.

В СМИ появилась информация, что резиденция президента Сомали подверглась обстрелу из минометов. Недалеко от его дворца разорвались три снаряда. Данных о последствиях не приводится. Военные на броневиках патрулируют улицы столицы африканского государства, установлены дополнительные блокпосты.

Ранее Турция ввела транзитную визу для граждан ряда стран при перелетах в Латинскую Америку. С 15 апреля жителям десяти государств, в частности Сомали, Афганистана, Индии, Йемена, Камеруна, Непала, Чада, Буркина-Фасо, Гвинеи и Мавритании, придется заранее оформлять визу на соответствующем портале министерства иностранных дел республики.

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      Фариза Бацазова
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