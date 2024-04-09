Боррель рассказал об отчаянной просьбе Украины об отправке Patriot

Боррель: главы МИД и министры обороны стран ЕС обсудят отправку Киеву систем ПВО

Главы МИД и министры обороны стран Европейского союза (ЕС) обсудят отправку Украине новых систем ПВО на фоне «отчаянной просьбы» Киева о поставке систем Patriot. Об этом рассказал верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Министр [иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба отчаянно просил меня в ходе нашего последнего разговора хотя бы о семи батареях Patriot», — заявил Боррель.

Глава евродипломатии добавил, что в связи с этим он «поднимет вопрос о поставках Украине системы ПВО, чтобы она могла отражать российские ракеты», на предстоящей встрече министров иностранных дел и обороны стран ЕС.

Ранее в Германии заявили об исчерпании запасов по системе Patriot, в связи с чем рассматривается возможность приобрести системы ПВО для Киева у третьих стран.