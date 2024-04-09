Глава Минстроя прибыл в Оренбургскую область

Глава Минстроя Файзуллин прибыл в Оренбургскую область с рабочим визитом

Министерство строительства и ЖКХ России сообщило, что глава ведомства Ирек Файзуллин по поручению президента направился в Оренбургскую область, которая сильно пострадала из-за паводков, передает РИА Новости.

«Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин прибыл в Оренбургскую область с рабочим визитом», — сказано в сообщении.

Отмечается, что он намерен осмотреть зону подтопления в Орске, а также провести с региональными властями совещание, на котором будут обсуждаться вопросы восстановления инфраструктуры.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области подтопленными оказались более 12 тысяч жилых домов. Уточняется, что подтопления зафиксированы на территории 23 муниципальных образований в 77 населенных пунктах. Проезд для транспортных средств закрыт на 38 мостовых сооружениях.