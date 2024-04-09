В США допустили выделение Украине еще 100 миллиардов долларов

Белый дом может запросить на помощь Киеву еще 100 миллиардов долларов

Администрация американского президента Джо Байдена может запросить у Конгресса США на оказание помощи Киеву еще 100 миллиардов долларов, заявил член Сената Конгресса США Эрик Шмитт. Об этом пишет РИА Новости.

Во время выступления в сенатском комитете по делам вооруженных сил он отметил, что попросил главу Пентагона Ллойда Остина назвать общий размер средств, которые правительство хотело бы направить на помощь Украине. Шмитт добавил, что в запросе Белого дома на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году эти цифры не указаны.

«Членам этого комитета было сказано, что может быть еще один запрос на 100 миллиардов долларов», — подчеркнул политик. Он допустил, что Киев получит дополнительный объем помощи.

В январе сообщалось, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники. У Вашингтона не осталось бюджетных средств на такие программы.