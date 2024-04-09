Киев захотел модернизировать дроны из-за российских систем РЭБ

Минобороны Украины захотело оснастить дроны ИИ из-за российских систем РЭБ

Киев захотел оснастить беспилотники искусственным интеллектом (ИИ) из-за активного использования средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженными силами России. О возможной модернизации рассказала замглавы Минобороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью газете The Daily Telegraph.

«Самая большая проблема [для дронов] — это последний километр до цели, учитывая то, что (у российских военнослужащих — прим. «Ленты ру») появляется все больше и больше индивидуальных средств РЭБ», — сказала она.

Черногоренко отметила, что такие беспилотные системы оператор будет пилотировать до финального участка, а перед подлетом к цели ИИ возьмет управление на себя. По ее словам, дроны будут использовать машинное зрение для визуальной идентификации объектов.

Ранее в апреле генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин сообщил, что в ходе специальной военной операции стороны конфликта используют дроны с двумя типами искусственного интеллекта. Первый позволяет донавести аппарат на выбранную оператором цель, а второй использует машинное зрение.