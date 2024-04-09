Названы регионы с самым широким распространением клещевого энцефалита

Врач Бережная предупредила о риске заражения клещевым энцефалитом в Подмосковье

В России иксодовые клещи переносят четыре возбудителя инфекции: вирус клещевого энцефалита и бактерии боррелию, анаплазму, эрлихию. Об этом рассказала «Ленте.ру» врач, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная. Она добавила, что клещевой энцефалит особенно распространен на Алтае, в Московской области и еще ряде регионов.

«Высокая вероятность заражения вирусом клещевого энцефалита характерна для укусов в эндемичных районах России, список которых обновляется ежегодно. Этот список достаточно велик, поэтому наиболее правильным сейчас считается проведение профилактической вакцинации от клещевого энцефалита», — сказала врач.

Особенно это важно, по словам Бережной, перед поездкой в эндемичные районы, в числе которых популярные туристические направления Алтая, Сибири, Дальнего Востока. Московская область не исключение, особенно ее Дмитровское и Талдомское направления.

«Что касается остальных инфекций, вероятность встречи с ними равнозначна для любой территории России, — предупредила врач. — При обнаружении присосавшегося к телу клеща ни в коем случае не пытайтесь удалить его самостоятельно. В такой ситуации необходимо максимально быстро обратиться к врачу. И, даже если вы вакцинированы от клещевого энцефалита, лабораторное исследование клеща поможет выявить в нем другие инфекции и провести профилактику заражения».

Ранее сообщалось, что в парках Москвы появились первые клещи. Об этом предупредил жителей столицы начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

