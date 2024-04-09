Кличко назвал Украину заложником республиканцев

Кличко: республиканцы держат Украину в заложниках, споря из-за военной помощи

Республиканская партия США держит Украину в заложниках, продолжая спорить в Конгрессе по вопросу военной помощи. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью The Daily Beast.

Кличко прокомментировал обсуждение пакета военной помощи Украине и рассказал о разочаровании из-за непримиримости республиканцев. При этом он понадеялся, что в случае победы бывшего президента США Дональда Трампа партия поддержит продолжение военной помощи.

«Сегодня мы видим, что республиканцы блокируют поставки оружия в Украину, мы слышим риторику Трампа — это всего лишь результат избирательной кампании», — заявил мэр Киева. По его мнению, причиной конфликта на Украине стало желание стать частью Евросоюза, и Республиканская партия должна поддержать стремление страны.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит понадеялась на одобрение помощи Украине в апреле.