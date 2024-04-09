Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:26, 9 апреля 2024Бывший СССР

Кличко назвал Украину заложником республиканцев

Кличко: республиканцы держат Украину в заложниках, споря из-за военной помощи

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Республиканская партия США держит Украину в заложниках, продолжая спорить в Конгрессе по вопросу военной помощи. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью The Daily Beast.

Кличко прокомментировал обсуждение пакета военной помощи Украине и рассказал о разочаровании из-за непримиримости республиканцев. При этом он понадеялся, что в случае победы бывшего президента США Дональда Трампа партия поддержит продолжение военной помощи.

«Сегодня мы видим, что республиканцы блокируют поставки оружия в Украину, мы слышим риторику Трампа — это всего лишь результат избирательной кампании», — заявил мэр Киева. По его мнению, причиной конфликта на Украине стало желание стать частью Евросоюза, и Республиканская партия должна поддержать стремление страны.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит понадеялась на одобрение помощи Украине в апреле.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия перехватила украинскую ракету «Нептун» над Черным морем. Жители Севастополя сообщали о мощных взрывах над городом

      Раскрыта правда о причинах развития деменции

      На создание альтернативы iPhone потребовался миллиард долларов

      Путин внес в Совфед представление о назначении Подносовой главой Верховного суда

      Рыбачка-новичок поймала крупную рыбу и сделала заявку на мировой рекорд

      Кличко назвал Украину заложником республиканцев

      В России захотели повысить пошлины на импортную электронику

      ЦАХАЛ ликвидировал главу отдела ХАМАС по делам ЧС

      Бывший депутат Саамского парламента Норвегии объявлена в розыск в России

      Самолет с пассажирами на борту столкнулся со столбом и выбыл из строя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше