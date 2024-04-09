Мужчина описал ощущения при операции на половом органе во время землетрясения

Мужчина из США оказался на вазэктомии во время землетрясения в Нью-Йорке

Житель США решил сделать вазэктомию и оказался на операционном столе во время землетрясения. Свои ощущения он описал в The Guardian.

Джастин Аллен из города Хоршем, штат Пенсильвания, в пятницу, 5 марта, приехал в больницу в Нью-Йорке для плановой вазэктомии. Операция на половом органе проводилась с использованием местной анестезии, поэтому мужчина был в сознании, когда здание начало трястись.

«Я подумал, что, может быть, мимо проезжал поезд, или просто что-то произошло в самом здании, даже когда врач сказал: "Я думаю, это землетрясение". Я подумал, что он издевается надо мной, но ему пришлось остановиться, потому что все тряслось», — рассказал Аллен изданию.

В городе и его окрестностях в тот день зафиксировали толчки силой 4,8 балла. По данным Геологической службы США, эпицентр находился недалеко от города Ливан, штат Нью-Джерси, однако подземные толчки также ощущались в Нью-Йорке, Коннектикуте, Массачусетсе и Пенсильвании.

На вопрос, сильно ли его напугало землетрясение во время такой деликатной процедуры, Аллен ответил, что не волновался, потому что врач проговаривал каждый этап процедуры. «Это было похоже на встряску при наезде на лежачего полицейского, — объяснил Аллен. — Мы, в основном, просто были спокойны и смеялись, пока комната тряслась». Операция прошла нормально, сейчас мужчина восстанавливается.

Ранее накануне землетрясения на Тайване рыбак поймал недалеко от его эпицентра сельдяного короля, которого считают предвестником катастроф. Мужчина считает, что это не совпадение — по его мнению, рыба была дурным предзнаменованием, которое сбылось.