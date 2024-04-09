Обнаружена рекордная пульсирующая звезда

arXiv: в Млечном Пути обнаружили цефеиду с рекордным периодом пульсации

Астрономы Варшавского университета в Польше обнаружили новую классическую переменную звезду, относящуюся к цефеидам. Новооткрытая звезда, получившая обозначение OGLE-GD-CEP-1884, имеет самый длинный период пульсаций, известный среди переменных этого типа в Млечном Пути. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Цефеиды — это желтые звезды, относящиеся к гигантам и сверхгигантам, меняющие свою яркость со временем в результате регулярных звездных пульсаций. Учитывая, что периоды их пульсации тесно связаны со светимостью, астрономы используют эти звезды для измерения межзвездных и межгалактических расстояний. Классические цефеиды, также известные как цефеиды типа I, испытывают пульсации с очень регулярными периодами от нескольких дней до месяцев.

Классическая цефеида-рекордсмен была идентифицирована с помощью Варшавского телескопа в обсерватории Лас Кампанас в Чили в рамках эксперимента по оптическому гравитационному линзированию (OGLE) — долгосрочного обзора неба, включающего регулярные фотометрические наблюдения около двух миллиардов звезд в Млечном Пути и в Магеллановых облаках.

Период пульсации OGLE-GD-CEP-1884 составляет примерно 78,14 дня, что почти на 10 дней дольше, чем у второй по продолжительности периода цефеиды Млечного Пути — S Лисички. OGLE-GD-CEP-1884 имеет звездную величину в оптическом свете в диапазоне 16,83, среднюю лучевую скорость 72,3 километра в секунду, а возраст оценивается в 22 миллиона лет. Расстояние до нее достигает около 14,5 тысячи световых лет.