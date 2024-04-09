Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:57, 9 апреля 2024Наука и техника

Обнаружена рекордная пульсирующая звезда

arXiv: в Млечном Пути обнаружили цефеиду с рекордным периодом пульсации

Изображение: Soszyński et al., 2024 / phys.org

Астрономы Варшавского университета в Польше обнаружили новую классическую переменную звезду, относящуюся к цефеидам. Новооткрытая звезда, получившая обозначение OGLE-GD-CEP-1884, имеет самый длинный период пульсаций, известный среди переменных этого типа в Млечном Пути. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Цефеиды — это желтые звезды, относящиеся к гигантам и сверхгигантам, меняющие свою яркость со временем в результате регулярных звездных пульсаций. Учитывая, что периоды их пульсации тесно связаны со светимостью, астрономы используют эти звезды для измерения межзвездных и межгалактических расстояний. Классические цефеиды, также известные как цефеиды типа I, испытывают пульсации с очень регулярными периодами от нескольких дней до месяцев.

Классическая цефеида-рекордсмен была идентифицирована с помощью Варшавского телескопа в обсерватории Лас Кампанас в Чили в рамках эксперимента по оптическому гравитационному линзированию (OGLE) — долгосрочного обзора неба, включающего регулярные фотометрические наблюдения около двух миллиардов звезд в Млечном Пути и в Магеллановых облаках.

Период пульсации OGLE-GD-CEP-1884 составляет примерно 78,14 дня, что почти на 10 дней дольше, чем у второй по продолжительности периода цефеиды Млечного Пути — S Лисички. OGLE-GD-CEP-1884 имеет звездную величину в оптическом свете в диапазоне 16,83, среднюю лучевую скорость 72,3 километра в секунду, а возраст оценивается в 22 миллиона лет. Расстояние до нее достигает около 14,5 тысячи световых лет.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Первый пуск «Ангары-А5» с Восточного отменили за две минуты до старта. Что произошло на космодроме?

      В Латвии возбудили уголовное дело из-за сорванного украинского флага

      Украина ударила по центру российского поселка из артиллерии

      В США попытались взорвать Сатанинский храм в Салеме

      Домохозяек призвали «заклеить» плесень

      Самолет с россиянами на борту прервал вылет из-за неопознанного беспилотника

      Многодетным россиянам предложили сократить рабочую неделю

      В Конгрессе США распространили письмо с призывом отстранить спикера Джонсона

      Тысячи сообществ присоединились к масштабной программе «ВКонтакте»

      Россиянка рассказала о доносе на нее из-за фото в желтой куртке на фоне неба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше