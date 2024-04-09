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20:31, 9 апреля 2024Мир

Пентагон призвал расследовать причастность России к «гаванскому синдрому»

Пентагон призвал разведку расследовать причастность РФ к «гаванскому синдрому»

Фото: Uwe Anspach / Globallookpress.com

Разведка США должна расследовать данные о возможной причастности России к проявлению «гаванского синдрома», призвал глава Пентагона Ллойд Остин. Его цитирует РИА Новости.

«Я разговаривал с руководителями разведывательного сообщества и обсуждал с ними данный вопрос. Они заверили меня в том, что продолжат рассматривать и расследовать любые новые свидетельства, которые появляются, и продолжат давать свои оценки», — сказал министр обороны на слушаниях в Сенате США.

Министр обороны также назвал имеющиеся данные о причастности России к соответствующим инцидентам «достойными изучения».

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не считают Россию причастной к случаям «гаванского» синдрома».

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      Виктория Кондратьева
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