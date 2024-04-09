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11:31, 9 апреля 2024Путешествия

Раскрыты новые схемы движения поездов после обрушения моста в Вязьме

РЖД: пассажирские поезда идут в обход станции Вязьма из-за обрушения моста

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

После обрушения моста в Вязьме пассажирские поезда идут в обход этой станции. Новые схемы движения составов раскрыли в Telegram-канале Московской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Пассажиров «Ласточек», которые следуют между Москвой, Смоленском и Минском, а также электричек сообщения Смоленск — Вязьма пересаживают на автобусы и перевозят между станциями Семлево и Вязьма.

Уточняется, что по измененным маршрутам движутся поезда из Гомеля, Бреста, Минска и Калининграда в Москву (номера 56, 8, 2, 30 и 28), поезд номер 27 из Москвы в Брест, а также поезд 141 из Архангельска и состав 87 из Санкт-Петербурга в Смоленск.

«Пассажиры поездов, задержанных на четыре часа и более, обеспечиваются питанием, — добавили в МЖД. — В вагонах поддерживается комфортный температурный режим».

Автомобильный путепровод рухнул в Вязьме 8 апреля вместе с машинами. Пролеты обрушились на железную дорогу. К ликвидации последствий ЧП привлекли 455 человек и 55 единиц техники.

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      Мария Борисова
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