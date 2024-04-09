Россиянам назвали оптимальное количество шагов в день для здоровья

Терапевт Чиркова: 8−10 тысяч шагов в день необходимо для поддержания здоровья

Россиянам моложе 60 лет рекомендуется проходить 8–10 тысяч шагов в день для поддержания здоровья. Об этом NEWS.ru рассказала терапевт Ольга Чиркова.

При этом польза для здоровья начинается от четырех тысяч шагов в день. Таких результатов можно достигнуть в быту, уточнила специалист. Россиянам до 60 лет рекомендуется проходить 8–10 тысяч шагов, после 60 лет достаточно 6–8 тысяч при нормальном самочувствии. Чтобы «находить» шаги, Чиркова рекомендовала выйти на остановку раньше по дороге на работу или с работы.

Что касается 10 тысяч шагов, которые рекомендуется проходить каждый день, эта цифра имеет исключительно маркетинговую историю. Такие рекомендации появились в 1965 году, когда японская компания изобрела первый в мире компактный шагомер. Он обнулялся по достижении 10 тысяч шагов, отметила терапевт.

Ранее врач-терапевт СЦЗ Ольга Чистик рекомендовала россиянам соблюдать режим сна и отдыха для поддержания иммунитета и профилактики вирусных заболеваний. Она также посоветовала правильно питаться и следить за нормой витаминов и микроэлементов.