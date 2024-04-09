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03:04, 9 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах Полтавской области Украины

В Полтавской области Украины произошли взрывы
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Полтавской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой областях страны.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о мощном взрыве в Запорожье. По его информации, объемный взрыв наиболее громко ощущался в центре города, а после взрыва началась воздушная тревога.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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