Стало известно о взрывах Полтавской области Украины

В Полтавской области Украины произошли взрывы

В Полтавской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой областях страны.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о мощном взрыве в Запорожье. По его информации, объемный взрыв наиболее громко ощущался в центре города, а после взрыва началась воздушная тревога.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.