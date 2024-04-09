Во Львове произошел пожар на объекте критической инфраструктуры

Администрация Львова сообщала о пожаре на объекте критической инфраструктуры

В Львовской области возник пожар на объекте критической инфраструктуры, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

По его словам, силы противовоздушной обороны Львовской области смогли сбить все беспилотники ВС России после объявления тревоги ночью 9 апреля.

«К сожалению, их обломки повредили объект критической инфраструктуры. Был пожар. Его оперативно потушили. Обошлось без жертв и пострадавших», — сообщил Козицкий.

Ранее украинское издание «Общественное» сообщало о взрывах в Полтавской области Украины. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой областях страны.