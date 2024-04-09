Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:27, 9 апреля 2024Бывший СССР

Во Львове произошел пожар на объекте критической инфраструктуры

Администрация Львова сообщала о пожаре на объекте критической инфраструктуры
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Львовской области возник пожар на объекте критической инфраструктуры, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

По его словам, силы противовоздушной обороны Львовской области смогли сбить все беспилотники ВС России после объявления тревоги ночью 9 апреля.

«К сожалению, их обломки повредили объект критической инфраструктуры. Был пожар. Его оперативно потушили. Обошлось без жертв и пострадавших», — сообщил Козицкий.

Ранее украинское издание «Общественное» сообщало о взрывах в Полтавской области Украины. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой областях страны.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Россия перехватила украинскую ракету «Нептун» над Черным морем. Жители Севастополя сообщали о мощных взрывах над городом

      Самолет с пассажирами на борту столкнулся со столбом и выбыл из строя

      Рухнувший в Вязьме мост решили не восстанавливать

      На Урале пришедшего на свидание гея жестоко избили и поставили «на счетчик»

      В части российского региона ввели режим ЧС из-за аварии на скважине

      Популярная 53-летняя ведущая разделась догола на работе и разозлила фанатов

      Глава Гагаузии приехала в Россию

      Приложение «Тинькофф» стало вновь доступно в App Store

      Полпред в ПФО прибыл в Оренбургскую область на фоне паводков

      Ван И назвал основные цели Китая и России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше