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13:46, 9 апреля 2024Россия

В регионе России опровергли данные о названной Кириллом новорожденной девочке

Власти Башкирии: данные о девочке, якобы названной Кириллом, недостоверны

Фото: Unsplash

Информация о том, что в Башкирии новорожденную девочку назвали мужским именем Кирилл, не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте госкомитета российского региона по делам юстиции.

«Некорректные сведения на информационно-аналитическом портале ЕГР ЗАГС отобразились в связи с технической ошибкой при указании пола новорожденного ребенка», — объяснили в комитете, подчеркнув, что имя Кирилл присвоили новорожденному мальчику.

На мужское имя, якобы данное новорожденной девочке в Башкирии, ранее пожаловалась в Минюст первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Свою жалобу она объяснила «необходимостью решения вопроса о совершенствовании законодательства в сфере регистрации актов гражданского состояния».

В Госдуме в декабре 2023 года разработали законопроект, который запрещает регистрировать мальчиков под женскими именами и девочек под мужскими. Согласно инициативе, под запрет в законопроекте не попадают имена, которые подходят и для мальчиков, и для девочек. Никто не ставит перед собой задачу запретить давать девочкам такие имена, как Павла, Петра, Миша, Ивана и Романа — они, в частности, распространены в странах Восточной Европы, но могут ассоциироваться только с мужскими именами, заявляла тогда Буцкая.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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