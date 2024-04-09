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08:48, 9 апреля 2024Культура

Заслуженный артист России покончил с собой

В Москве покончил с собой заслуженный артист России Евгений Кунгуров
Евгений Кунгуров

Евгений Кунгуров. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

В Москве покончил с собой заслуженный артист России, оперный певец Евгений Кунгуров.

В полицию обратилась его жена, которой он написал сообщение с угрозами наложить на себя руки. Тело 40-летнего артиста было обнаружено под окнами его дома в Пресненском районе столицы.

Известно, что у Кунгурова были проблемы с психикой и пристрастие к алкоголю. Как рассказали в правоохранительных органах, по предварительной информации, на теле артиста нет признаков насильственной смерти. При этом в последнее время Кунгуров страдал от депрессии.

Евгений Кунгуров — заслуженный артист России, Чечни и Ингушетии. Постоянный солист Калининградского музыкального театра и приглашенный солист театра «Новая опера». Ведущий программы «Романтика романса», также участвовал в проектах «Один в один!» и «Большая опера».

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      Марина Совина
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