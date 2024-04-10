15-летняя дочь Бена Аффлека стала представляться мужским именем

15-летняя дочь Бена Аффлека заявила, что ее зовут Фин, и остригла волосы

15-летняя дочь голливудских актеров Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер стала представляться мужским именем. Об этом сообщает Daily Mail.

Девочка по имени Серафина Роуз появилась на похоронах своего дедушки по материнской линии в мужском костюме с галстуком. Подросток заявила, что ее зовут Фин Аффлек, и зачитала отрывок из Библии.

Ранее школьница отстригла волосы под мальчика. До этого ее заметили на публике в мешковатой одежде и с рюкзаком с надписью «Фин». Известно, что сводная сестра Серафины 16-летняя дочь певицы Дженнифер Лопес Эмма идентифицирует себя как небинарную личность и просит обращаться к ней, используя местоимение «они».

Ранее ребенок американского хип-хоп-артиста Эминема объявил себя небинарной персоной и попросил обращаться к нему по имени Стиви Лэйн.