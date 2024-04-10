54-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в нижнем белье для рекламы

Певица Дженнифер Лопес показала фигуру в нижнем белье для рекламы Intimissimi

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес приняла участие в откровенной рекламной кампании бренда Intimissimi. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

На размещенных фото 54-летняя исполнительница показала подтянутую фигуру в комплекте нижнего белья телесного цвета, состоящем из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. При этом визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты уложили ее волосы в гладкий пучок.

Поклонники восхитились съемкой и принялись писать комментарии под постом. «Какая красивая женщина», «Королева», «Что за шикарная женщина? Просто огонь!», «Дженнифер, ты вообще прекратишь это? Слишком красиво», «Потрясающая фигура», — высказывались они.

Ранее Лопес вышла в свет в «грязных» джинсах и была высмеяна в сети. Тогда знаменитость попала в объективы папарацци во время прогулки в Нью-Йорке.