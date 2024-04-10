Раскрыты последствия беременности для здоровья

Current Biology: беременность может приводить к ускоренному старению

Ученые Школы общественного здравоохранения Мейлмана Колумбийского университета раскрыли последствия беременности для здоровья, доказав, что она может приводить к ускоренному старению женского организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Центральное предсказание эволюционной теории заключается в том, что энергия, вкладываемая в воспроизводство, идет за счет поддержания и восстановления клеток организма, что ускоряет биологическое старение. В пользу этого прогноза свидетельствуют данные о том, что высокая рождаемость предсказывает более короткую продолжительность жизни женщин и ухудшение здоровья в более позднем возрасте.

Специалисты проанализировали данные о 1735 молодых филиппинских людей возрастом от 20 до 22 лет. Биологическое старение было оценено по шести показателям, известным как эпигенетические часы, которые отражают различные аспекты клеточного старения, риска для здоровья и смертности. Изменение этих показателей отслеживалось в возрасте от 25 до 31 года.

Оказалось, что женщины, сообщившие о своей беременности, были биологически старше, чем женщины, которые никогда не были беременны. Кроме того, женщины, которые перенесли несколько беременностей, были биологически старше, чем те, которые сообщили о меньшем количестве беременностей. При этом отцовство никак не отражалось на биологическом старении мужчин.

Эти эффекты были устойчивы к социально-экологическим, экологическим и иммунологическим факторам, что согласуется с гипотезой, что беременность ускоряет биологическое старение и что эти эффекты могут быть обнаружены у молодых женщин в условиях высокой рождаемости.