Антонов заявил о давних планах США покончить с экспортом энергоресурсов из РФ

Посол Антонов: Запад давно хочет покончить с российским экспортом энергоресурсов

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что США уже давно планируют добиться прекращения российского экспорта энергоресурсов, сообщает ТАСС.

«Администрация [США] давно вынашивает планы покончить с российским экспортом энергоресурсов, в том числе природного газа. Ввела бесконечное множество санкций», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что любые заявления американских чиновников по вопросу лишения России возможности осуществлять проекты в сфере производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ) являются предсказуемыми и делаются в соответствии со стратегической линией Вашингтона.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин рассказал, что о провале политики Запада по установлению цен на российскую нефть. При этом он подчеркнул, что западные государства пока не намерены менять свою стратегию по данному вопросу.