Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:17, 10 апреля 2024Экономика

Антонов заявил о давних планах США покончить с экспортом энергоресурсов из РФ

Посол Антонов: Запад давно хочет покончить с российским экспортом энергоресурсов
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что США уже давно планируют добиться прекращения российского экспорта энергоресурсов, сообщает ТАСС.

«Администрация [США] давно вынашивает планы покончить с российским экспортом энергоресурсов, в том числе природного газа. Ввела бесконечное множество санкций», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что любые заявления американских чиновников по вопросу лишения России возможности осуществлять проекты в сфере производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ) являются предсказуемыми и делаются в соответствии со стратегической линией Вашингтона.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин рассказал, что о провале политики Запада по установлению цен на российскую нефть. При этом он подчеркнул, что западные государства пока не намерены менять свою стратегию по данному вопросу.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкая журналистка получила убежище в России. Она критиковала официальную позицию Германии по СВО

      Названо условие для ежегодного роста экономики России

      Шесть человек пропали без вести после взрыва на дамбе в Италии

      В России объявили в розыск писательницу Дарью Серенко по уголовной статье

      В Германии призвали Шольца прекратить поставлять оружие Украине

      Звезда «Русалочки» снялась в бикини через несколько месяцев после родов

      В Израиле заявили о готовности Ирана нанести удар

      Украина вслед за Россией запросила заседание МАГАТЭ по ЗАЭС

      На Украине предрекли непростые месяцы на фронте

      Антонов заявил о попытке США подсадить союзников на дорогое американское топливо

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше