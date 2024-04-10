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16:33, 10 апреля 2024Наука и техника

Google представила собственный процессор

Google представила ARM-процессор Axion для центров обработки данных

Фото: Steve Marcus / Reuters

Корпорация Google представила собственный процессор. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Процессор получил название Axion. Он основан на ядрах Neoverse V2 и имеет систему специально настроенных кремниевых микроконтроллеров Titanium. Также чип базируется на стандартной архитектуре и наборе команд Armv9.

Новый продукт Google будет предназначен для использования в центрах обработки данных (ЦОД). По словам инженеров корпорации, он обеспечивает лучшую в отрасли производительность и энергоэффективность. Клиенты Google получат доступ к системам на основе нового процессора до конца года. Представители корпорации рассказали, что уже начали развертывать инфраструктуру своих сервисов на ARM-процессорах.

По словам специалистов телеканала CNBC, с выпуском нового процессора Google продолжает развивать систему облачной инфраструктуры. Alphabet, материнская компания Google, получает почти 11 процентов дохода от облачных технологий. Больше всего — около 25 процентов дохода — корпорация получает от рекламы.

В конце февраля Google анонсировала модель искусственного интеллекта (ИИ) Gemma для разработчиков. Модель представляет собой «семейство легких современных открытых моделей» и имеет открытый исходный код.

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      Андрей Ставицкий
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