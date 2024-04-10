«Барселона» обыграла ПСЖ в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

«Барселона» на выезде обыграла ПСЖ в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

«Барселона» на выезде обыграла парижский ПСЖ в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 10 апреля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На гол Рафиньи в первом тайме парижане ответили точными ударами Усмана Дембеле и Витиньи во второй половине игры, однако после этого бразильский форвард сине-гранатовых оформил дубль, а Андреас Кристенсен забил еще один мяч.

Ответная встреча пройдет 16 апреля в Барселоне. В полуфинал выйдет лучшая по итогам двух матчей команда.

Финал турнира в нынешнем сезоне состоится 1 июня. Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».