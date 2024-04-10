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15:44, 10 апреля 2024Наука и техника

Представлены первые наушники на батарейках

Android Police: Fairphone выпустила наушники со сменными аккумуляторами

Фото: Fairbuds

Компания Fairphone выпустила наушники со съемным аккумулятором. Об этом сообщает издание Android Police со ссылкой на материалы фирмы.

Представленная гарнитура Fairbuds не имеет встроенного аккумулятора, как другие наушники. Девайс получил компактные сменные батареи, которые при необходимости можно заменить. Журналисты медиа назвали устройство первыми наушниками на батарейках.

На одной зарядке наушники работают около 6 часов — затем их нужно поместить в кейс. Гарнитура также получила 11-миллиметровые титановые излучатели, шесть микрофонов, систему активного шумоподавления, функцию одновременного подключения к нескольким источникам, поддержку Bluetooth 5.3.

По словам инженеров, Fairbuds являются более экологичными, чем другие наушники. Когда аккумуляторы выйдут из строя, пользователю нужно будет купить новые, а не менять гарнитуру целиком. Стоимость Fairbuds составила 149 евро, или около 15 тысяч рублей. Fairphone также известна выпуском одноименного смартфона с модульной системой для упрощенного ремонта.

Ранее журналисты издания Korea Times сообщили, что корпорация Samsung вернула себя статус ведущего производителя смартфонов в мире. В феврале доля Samsung на рынке смартфонов достигла 20 процентов, доля Apple снизилась до 18 процентов.

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      Андрей Ставицкий
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