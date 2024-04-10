Более 50 вузов примут участие в «ВузЭкоФесте»

Более 50 вузов России, Беларуси и Армении примут участие в «ВузЭкоФесте»

Более 50 вузов из 28 городов России, Беларуси и Армении примут участие в ежегодном фестивале «ВузЭкоФест». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Фестиваль, на котором студенты смогут узнать о карьерных перспективах в области устойчивого развития, будет проходить с 15 по 28 апреля. Для посетителей проведут более 500 различных мероприятий — лекций, акций и конкурсов.

В том числе студенты смогут посетить экологическую олимпиаду в Сибирском государственном индустриальном университете (СибГИУ), мастер-класс по карьерным возможностям в Воронежском государственном лесотехническом университете имени Морозова и научный семинар об эффективных инструментах построения карьеры в сфере ESG в Орловском государственном университете имени Тургенева.

Директор АНО «Территория устойчивого развития» и руководитель проекта «ВузЭкоФест» Анастасия Окорочкова отметила, что на фоне появления нацпроектов «Молодежь России» и «Кадры» тема фестиваля 2024 года, связанная с профессиональной ориентацией студентов в области устойчивого развития, стала особенно актуальной. «Важно помочь работодателям четко сформулировать запрос на то, в каком качестве, количестве и в какой перспективе им нужны кадры, а соискателям — быть готовыми на него ответить», — добавила она.

Ранее Национальное рейтинговое агентство (НРА) оценило компании по ESG-показателям. Рейтинг возглавил российский энерго-металлургический холдинг Эн+.