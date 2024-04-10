Большая часть депутатов Рады не явилась на обсуждение поправок к мобилизации

Гончаренко: всего 42 депутата обсуждают закон о мобилизации

Большая часть депутатов Верховной Рады Украины не явилась на обсуждение поправок в закон об ужесточении мобилизации. О присутствии 42 нардепов написал политик Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«В сессионном зале 42 депутата. Вот так "продуктивно" рассматриваем правки к мобилизационному законопроекту», — написал политик. Помимо этого, Гончаренко добавил, что правительство уже в конце недели должно принять решение о доплатах военным.

Согласно закону, Верховная Рада должна состоять из 450 депутатов. В украинском парламенте сейчас их насчитывается 400.

Ранее стало известно, что в первом чтении украинский парламент одобрил закон, предусматривающий штрафы до 1,5 тысячи долларов за уклонение от мобилизации.

Помимо этого, украинские власти намерены отбирать у украинцев лишние автомобили в пользу армии. Если у гражданина в собственности две машины, то одну из них могут мобилизовать.