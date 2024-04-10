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21:37, 10 апреля 2024Мир

Боррель попросил страны Европы поискать вооружение для Украины

Боррель призвал страны Европы поискать ПВО и боеприпасы для Украины

Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель попросил страны-члены объединения поискать системы противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы для Украины. С таким заявлением он выступил в соцсети X.

Глава евродипломатии рассказал, что провел переговоры с украинскими министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, в ходе которых они обсудили шаги по наращиванию военной поддержки республики. «Я обращаюсь к странам-членам ЕС с призывом определить, какое оборудование имеется из необходимого Украине», — написал он.

Ранее Боррель заявил, что Украина отчаянно просит о поставке систем Patriot. Он заверил, что главы МИД и Минобороны ЕС обсудят этот вопрос на предстоящей встрече 22 апреля.

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      Марина Совина
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